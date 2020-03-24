Перенесення Олімпіади на 2021 рік: ігри збережуть назву Токіо-2020, збитки Японії складуть 29 млрд та інше

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Проведення Ігор-2020 планувалося на період з 24 липня по 9 серпня. Прийнято рішення провести Олімпіаду не пізніше літа 2021 року. Точні дати стануть відомі пізніше, зазначає УНН.

У вівторок прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах провели переговори про майбутнє Олімпіади в Токіо і прийшли до висновку про неможливість провести Ігри в заплановані терміни. Олімпіада відбудеться не пізніше літа 2021 року.

Нові дати Олімпіади визначить виконком МОК. Дата його засідання поки не названа.

На початку березня МОК випустив заяву, де було сказано, що виконком організації висловлює повну впевненість, що Олімпіада в Токіо пройде в заплановані дати — з 24 липня по 9 серпня. І закликав спортсменів готуватися до змагань. 17 березня МОК підтвердив намір провести Ігри в початкові терміни.

Через тиждень глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус зазначив, що темпи поширення коронавірусу збільшуються. Всього в світі зафіксовано понад 330 тисяч випадків зараження, а Національні олімпійські комітети (НОК) один за одним почали просити МОК змінити дати Олімпіади і по можливості не затягувати з прийняттям рішення.

Минулої неділі МОК заявив, що ясність з термінами проведення Олімпіади настане протягом місяця. Але на тлі заяв НОК про відкликання своїх делегацій вирішив перенести Олімпіаду вже у вівторок.

Відправляти атлетів в Токіо відмовилися три країни — Австралія, Канада і Норвегія.

М’якшу форму протесту проти проведення Олімпіади в початкові терміни обрали 17 країн. Австрія, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Голландія, Данія, Ірландія, Іспанія, Нова Зеландія, Польща, Сербія, Словенія, США, Франція, Хорватія, Швейцарія та ПАР закликали перенести Ігри на інші терміни.

Голова оргкомітету Олімпіади Йосіро Морі і губернатор Токіо Юріко Коїке називали неможливим скасування змагань зважаючи на великий обсяг виконаних організаційних робіт.

Варіант проведення Ігор без глядачів, за словами Коїке, також не розглядався. Відсутність уболівальників призвела б до великих фінансових втрат. Також в МОК вважали такий крок несумісним з філософією олімпійського руху, метою якого є об’єднання людей.

По суті, у МОК і організаторів залишався один варіант — перенесення термінів Олімпіади за прикладом футбольного чемпіонату Європи, який був відкладений на рік рівно тиждень тому. Саме цей сценарій і був обраний.

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Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee The President of the International Olympic Committee (IOC), Thomas Bach, and the Prime Minister of Japan, Abe Shinzo, held a conference call this morning to discuss the constantly changing environment with regard to COVID-19 and the Olympic Games Tokyo 2020. President Bach and Prime Minister Abe expressed their shared concern about the worldwide COVID-19 pandemic, and what it is doing to people’s lives and the significant impact it is having on global athletes’ preparations for the Games. In a very friendly and constructive meeting, the two leaders praised the work of the Tokyo 2020 Organising Committee and noted the great progress being made in Japan to fight against COVID-19. The unprecedented and unpredictable spread of the outbreak has seen the situation in the rest of the world deteriorating. Yesterday, the Director General of the World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, said that the COVID-19 pandemic is "accelerating". There are more than 375,000 cases now recorded worldwide and in nearly every country, and their number is growing by the hour. In the present circumstances and based on the information provided by the WHO today, the IOC President and the Prime Minister of Japan have concluded that the Games of the XXXII Olympiad in Tokyo must be rescheduled to a date beyond 2020 but not later than summer 2021, to safeguard the health of the athletes, everybody involved in the Olympic Games and the international community. The leaders agreed that the Olympic Games in Tokyo could stand as a beacon of hope to the world during these troubled times and that the Olympic flame could become the light at the end of the tunnel in which the world finds itself at present. Therefore, it was agreed that the Olympic flame will stay in Japan. It was also agreed that the Games will keep the name Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020.

Публикация от The Olympic Games (@olympics)

За оцінкою японської страхової компанії Daiichi Life, фінансові втрати Японії через перенесення Олімпіади складуть більше 29 млрд доларів. Професор університету Кансай Кацухіро Міямото вважає, що річне відтермінування Ігор обійдеться країні в районі 7 млрд.

Припустити, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу надалі, зараз складно. Тому не можна виключати перенесення Олімпіади на ще пізніший термін або її повного скасування. У разі останнього варіанту річний ВВП Японії, згідно з даними дослідження, яке провела компанія SMBC Nikko Securities, скоротитися на 1,4%, а втрати будуть дорівнювати 75,6 млрд доларів.

За підрахунками SMBC Nikko Securities, проведення Олімпіади повинно створити попит в економічному секторі на 6,5 млрд.

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