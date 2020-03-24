Перенесення Олімпіади на 2021 рік: ігри збережуть назву Токіо-2020, збитки Японії складуть 29 млрд та інше

У вівторок прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах провели переговори про майбутнє Олімпіади в Токіо і прийшли до висновку про неможливість провести Ігри в заплановані терміни. Олімпіада відбудеться не пізніше літа 2021 року.

Нові дати Олімпіади визначить виконком МОК. Дата його засідання поки не названа.

На початку березня МОК випустив заяву, де було сказано, що виконком організації висловлює повну впевненість, що Олімпіада в Токіо пройде в заплановані дати — з 24 липня по 9 серпня. І закликав спортсменів готуватися до змагань. 17 березня МОК підтвердив намір провести Ігри в початкові терміни.

Через тиждень глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус зазначив, що темпи поширення коронавірусу збільшуються. Всього в світі зафіксовано понад 330 тисяч випадків зараження, а Національні олімпійські комітети (НОК) один за одним почали просити МОК змінити дати Олімпіади і по можливості не затягувати з прийняттям рішення.

Минулої неділі МОК заявив, що ясність з термінами проведення Олімпіади настане протягом місяця. Але на тлі заяв НОК про відкликання своїх делегацій вирішив перенести Олімпіаду вже у вівторок.

Відправляти атлетів в Токіо відмовилися три країни — Австралія, Канада і Норвегія.

М’якшу форму протесту проти проведення Олімпіади в початкові терміни обрали 17 країн. Австрія, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Голландія, Данія, Ірландія, Іспанія, Нова Зеландія, Польща, Сербія, Словенія, США, Франція, Хорватія, Швейцарія та ПАР закликали перенести Ігри на інші терміни.

Голова оргкомітету Олімпіади Йосіро Морі і губернатор Токіо Юріко Коїке називали неможливим скасування змагань зважаючи на великий обсяг виконаних організаційних робіт.

Варіант проведення Ігор без глядачів, за словами Коїке, також не розглядався. Відсутність уболівальників призвела б до великих фінансових втрат. Також в МОК вважали такий крок несумісним з філософією олімпійського руху, метою якого є об’єднання людей.

По суті, у МОК і організаторів залишався один варіант — перенесення термінів Олімпіади за прикладом футбольного чемпіонату Європи, який був відкладений на рік рівно тиждень тому. Саме цей сценарій і був обраний.

За оцінкою японської страхової компанії Daiichi Life, фінансові втрати Японії через перенесення Олімпіади складуть більше 29 млрд доларів. Професор університету Кансай Кацухіро Міямото вважає, що річне відтермінування Ігор обійдеться країні в районі 7 млрд.

Припустити, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу надалі, зараз складно. Тому не можна виключати перенесення Олімпіади на ще пізніший термін або її повного скасування. У разі останнього варіанту річний ВВП Японії, згідно з даними дослідження, яке провела компанія SMBC Nikko Securities, скоротитися на 1,4%, а втрати будуть дорівнювати 75,6 млрд доларів.

За підрахунками SMBC Nikko Securities, проведення Олімпіади повинно створити попит в економічному секторі на 6,5 млрд.