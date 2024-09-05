Олену Думу незаконно призначили очільницею АРМА - екснардеп

Колишній нардеп Ігор Мосійчук заявив, що Олену Думу незаконно призначили головою Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА), передає УНН.

"Її призначили незаконно, тому що один з членів конкурсної комісії відкликав свій голос", - зазначив він в ефірі Politeka Online.

Він також натякнув на неефективність Думи як керівника АРМА.

"Є багато активів, які були передані в АРМА і які не працюють, або за відкат працюють на колишніх власників", - заявив Мосійчук.

Нагадаємо

Перед призначенням Олени Думи на посаду голови АРМА член конкурсної комісії Дмитро Остапенко відкликав свій голос за її кандидатуру і офіційно проінформував про це Кабмін. Це означає, що Дума з шести необхідних для перемоги голосів отримала лише п’ять.

Категорично проти призначення Олени Думи в АРМА виступали Transparency International Ukraine та інші громадські організації.