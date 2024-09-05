Олену Думу незаконно призначили очільницею АРМА - екснардеп
Київ • УНН
Екснардеп Ігор Мосійчук заявив про незаконне призначення Олени Думи головою АРМА через відкликання голосу члена конкурсної комісії. Він також натякнув на неефективність Думи як керівника агентства.
Колишній нардеп Ігор Мосійчук заявив, що Олену Думу незаконно призначили головою Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА), передає УНН.
"Її призначили незаконно, тому що один з членів конкурсної комісії відкликав свій голос", - зазначив він в ефірі Politeka Online.
Він також натякнув на неефективність Думи як керівника АРМА.
"Є багато активів, які були передані в АРМА і які не працюють, або за відкат працюють на колишніх власників", - заявив Мосійчук.
Нагадаємо
Перед призначенням Олени Думи на посаду голови АРМА член конкурсної комісії Дмитро Остапенко відкликав свій голос за її кандидатуру і офіційно проінформував про це Кабмін. Це означає, що Дума з шести необхідних для перемоги голосів отримала лише п’ять.
Категорично проти призначення Олени Думи в АРМА виступали Transparency International Ukraine та інші громадські організації.