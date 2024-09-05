Елену Думу незаконно назначили главой АРМА - экс-нардеп
Киев • УНН
Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил о незаконном назначении Елены Думы главой АРМА из-за отзыва голоса члена конкурсной комиссии. Он также намекнул на неэффективность Думы как руководителя агентства.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Елену Думу незаконно назначили главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), передает УНН.
"Ее назначили незаконно, потому что один из членов конкурсной комиссии отозвал свой голос", - отметил он в эфире Politeka Online.
Он также намекнул на неэффективность Думы как руководителя АРМА.
"Есть много активов, которые были переданы в АРМА и которые не работают, или за откат работают на бывших владельцев", - заявил Мосийчук.
Напомним
Перед назначением Елены Думы на должность главы АРМА член конкурсной комиссии Дмитрий Остапенко отозвал свой голос за ее кандидатуру и официально проинформировал об этом Кабмин. Это означает, что Дума из шести необходимых для победы голосов получила только пять.
Категорически против назначения Елены Думы в АРМА выступали Transparency International Ukraine и другие общественные организации.