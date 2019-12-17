Олена Зеленська відвідала знакові для азербайджанців місця в Баку

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Азербайджанської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала знакові для азербайджанського народу місця та завітала до Українського культурно-освітнього центру Бакинського слов’янського університету, де зустрілася з представниками української громади. Про це йдеться на сайті глави держави, передає УНН.