Зеленський запросив в Україну азербайджанських інвесторів

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна та Азербайджан мають великий потенціал для посилення економічної співпраці, а майбутня приватизація в Україні відкриває великі можливості для азербайджанського бізнесу. Про це сьогодні заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви для ЗМІ з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає кореспондент УНН.