Зеленський запросив в Україну азербайджанських інвесторів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна та Азербайджан мають великий потенціал для посилення економічної співпраці, а майбутня приватизація в Україні відкриває великі можливості для азербайджанського бізнесу. Про це сьогодні заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви для ЗМІ з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає кореспондент УНН.
"Ми детально обговорили з паном Президентом (Азербайджану. – Ред.) посилення нашого партнерства, що дуже важливо для наших країн", – сказав Глава держави у заяві для ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим у Баку.
Володимир Зеленський зазначив, що посиленню співпраці сприятиме ефективна діяльність торгових домів.
"Нагадаю, що Торговий дім Азербайджану успішно працює в Києві з 2018 року, а сьогодні відкриють Торговий дім України в Азербайджані", – сказав Президент.
Також Глава держави нагадав, що сьогодні відбудеться Українсько-азербайджанський бізнес-форум.
"Упевнений, що ділові кола наших країн мають багато тем для діалогу, і ми сподіваємось на дуже чіткі, конкретні результати їхньої взаємодії", – наголосив Зеленський.
Глава держави зазначив, що ключове значення має подальше зростання взаємних інвестицій, серед іншого – завдяки реалізації великих спільних проектів.
"Я з радістю запрошую вас (інвесторів – ред.) в Україну, де майбутня приватизація відкриє великі, дуже значні можливості для азербайджанського бізнесу", – наголосив Глава держави.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні у Баку відбулась зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва. Також Україна та Азербайджан уклали низку двосторонніх договорів.