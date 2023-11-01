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Олена Зеленська очолила третю партнерську зустріч щодо реформи шкільного харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у третій партнерській зустрічі “Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи” з обміну досвідом впровадження реформи шкільного харчування. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

Олена Зеленська очолила третю партнерську зустріч щодо реформи шкільного харчування

Цитата

“Важливо, що наша робота об’єднує всю країну. Вже були проведені такі зустрічі для Тернопільської, Одеської, Полтавської областей. Київщина сьогодні приймає вже третю таку нараду. Це справжнє лідерство. Але насправді кожен важливий, кожен приніс щось важливе. Так і має бути — якісна реформа твориться не згори, а саме на місцях”, — наголосила Олена Зеленська, яка є ініціаторкою реформи шкільного харчування.

Деталі

Зустріч щодо реформування шкільного харчування провели, як і у минулі рази, на Київщині. В заході взяли участь очільники 12 ОВА та їхні профільні заступники. Разом із представниками Київської обласної військової адміністрації та першою леді Оленою Зеленською вони відвідали низку закладів освіти Київської області та ознайомилися з впровадженням реформи наочно.

Зокрема, в рамках заходу гості побували на будівництві фабрики-кухні у Бучі. Відповідно до проекту, ця кухня годуватиме понад 10 тисяч дітей із 30 освітніх закладів Київської області.

Організатори сподіваються, що проведені партнерські зустрічі, активний обмін досвідом і тісна співпраця всіх областей, профільних міністерств і структур за підтримки партнерів допоможуть громадам якомога швидше й ефективніше поліпшити процес організації харчування маленьких українців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінвідновлення показали, як просувається реформа шкільного харчування на Київщині

Нагадаємо

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023–2027 роки. Стратегічна мета реалізації чотирьох цілей реформи — забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти. Відповідне розпорядження № 990-р від 27 жовтня 2023 року опублікували на сайті Кабінету Міністрів України.

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