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Елена Зеленская возглавила третью партнерскую встречу по реформе школьного питания

Киев • УНН

 • 291603 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в третьей партнерской встрече “Реформа питания: вызовы, достижения, перспективы” по обмену опытом внедрения реформы школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Елена Зеленская возглавила третью партнерскую встречу по реформе школьного питания

Цитата

“Важно, что наша работа объединяет’всю страну. Уже были проведены такие встречи для Тернопольской, Одесской, Полтавской областей. Киевщина сегодня принимает уже третье такое совещание. Это настоящее лидерство. Но на самом деле каждый важен, каждый принес что-то важное. Так и должно быть — качественная реформа творится не сверху, а именно на местах”, — отметила Елена Зеленская, которая является инициатором реформы школьного питания.

Детали

Встреча по реформированию школьного питания провели, как и в прошлые разы, в Киевской области. В мероприятии приняли участие руководители 12 ОВА и их профильные заместители. Вместе с представителями Киевской областной военной администрации и первой леди Еленой Зеленской они посетили ряд учебных заведений Киевской области и ознакомились с внедрением реформы наглядно.

В частности, в рамках мероприятия гости побывали на строительстве фабрики-кухни в Буче. Согласно проекту, эта кухня будет кормить более 10 тысяч детей из 30 образовательных учреждений Киевской области.

Организаторы надеются, что проведенные партнерские встречи, активный обмен опытом и тесное сотрудничество всех областей, профильных министерств и структур при поддержке партнеров помогут громадам как можно быстрее и эффективнее улучшить процесс организации питания маленьких украинцев.

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Напомним

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023–2027 годы. Стратегическая цель реализации четырех целей реформы — обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях. Соответствующее распоряжение № 990-р от 27 октября 2023 года опубликовали на сайте Кабинета Министров Украины.

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