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Окупаційний суд "ДНР" засудив бійця "Азова" до 24 років колонії

Окупаційний суд "ДНР" засудив бійця "Азова" до 24 років колонії

Київ • УНН

 • 38445 перегляди

Окупаційний суд засудив Руслана Мінагулова до 24 років колонії суворого режиму. Його звинуватили у жорстокому поводженні з цивільними та обстрілі житлових районів Маріуполя в березні 2022 року.

Окупаційний суд у так званій "ДНР" засудив до 24 років колонії суворого режиму бійця "Азова" Руслана Мінагулова. Його звинуватили у нібито жорстокому поводженні з цивільними. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram слідчого комітету рф.

Деталі

За версією слідства рф, 4 березня 2022 року командир мінометної батареї віддав "наказ здійснити невибірковий обстріл житлових будинків та важливих об'єктів цивільної інфраструктури в мікрорайоні Східний міста Маріуполя".

Окупанти звинуватили Руслана Мінагулова в тому, що він нібито зробив не менше 10 пострілів із міномету 2М12 "Сані" калібром 120 мм. Внаслідок обстрілу, як стверджують росіяни, на вулицях 9 Травня та Київська у Маріуполі загинули цивільні жінка та чоловік.

У Слідчому комітеті рф заявили, що Мінагулов у ході попереднього слідства, нібито, у повному обсязі визнав свою провину та покаявся у скоєному.

Бійця "Азову" окупанти звинуватили у скоєнні злочинів за двома статтями.

Він визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 356 (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених коштів та методів) та пп. "а", "е", "ж" і "л" ч. 2 ст. 105 КК рф (вбивство двох і більше осіб, вчинене групою осіб загальнонебезпечним способом з мотивів ідеологічної та політичної ненависті)

- йдеться у дописі слідчого комітету рф.

Окупаційний суд засудив Мінагулова до 24 років ув'язнення з відбуванням у колонії суворого режиму.

Нагадаємо

Окупаційний "суд днр" виніс вирок трьом військовим морської піхоти ЗСУ за сфабрикованими звинуваченнями. Їм інкримінують вбивство цивільних під час бойових дій, яких вони не скоювали.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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