Окупаційний суд "ДНР" засудив бійця "Азова" до 24 років колонії
Київ • УНН
Окупаційний суд засудив Руслана Мінагулова до 24 років колонії суворого режиму. Його звинуватили у жорстокому поводженні з цивільними та обстрілі житлових районів Маріуполя в березні 2022 року.
Окупаційний суд у так званій "ДНР" засудив до 24 років колонії суворого режиму бійця "Азова" Руслана Мінагулова. Його звинуватили у нібито жорстокому поводженні з цивільними. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram слідчого комітету рф.
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За версією слідства рф, 4 березня 2022 року командир мінометної батареї віддав "наказ здійснити невибірковий обстріл житлових будинків та важливих об'єктів цивільної інфраструктури в мікрорайоні Східний міста Маріуполя".
Окупанти звинуватили Руслана Мінагулова в тому, що він нібито зробив не менше 10 пострілів із міномету 2М12 "Сані" калібром 120 мм. Внаслідок обстрілу, як стверджують росіяни, на вулицях 9 Травня та Київська у Маріуполі загинули цивільні жінка та чоловік.
У Слідчому комітеті рф заявили, що Мінагулов у ході попереднього слідства, нібито, у повному обсязі визнав свою провину та покаявся у скоєному.
Бійця "Азову" окупанти звинуватили у скоєнні злочинів за двома статтями.
Він визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 356 (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених коштів та методів) та пп. "а", "е", "ж" і "л" ч. 2 ст. 105 КК рф (вбивство двох і більше осіб, вчинене групою осіб загальнонебезпечним способом з мотивів ідеологічної та політичної ненависті)
Окупаційний суд засудив Мінагулова до 24 років ув'язнення з відбуванням у колонії суворого режиму.
Нагадаємо
Окупаційний "суд днр" виніс вирок трьом військовим морської піхоти ЗСУ за сфабрикованими звинуваченнями. Їм інкримінують вбивство цивільних під час бойових дій, яких вони не скоювали.