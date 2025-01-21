Оккупационный суд "ДНР" приговорил бойца "Азова" к 24 годам колонии
Киев • УНН
Оккупационный суд приговорил Руслана Минагулова к 24 годам колонии строгого режима. Его обвинили в жестоком обращении с гражданскими и обстреле жилых районов Мариуполя в марте 2022 года.
Оккупационный суд в так называемой "ДНР" приговорил к 24 годам колонии строгого режима бойца "Азова" Руслана Минагулова. Его обвинили в якобы жестоком обращении с гражданскими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram следственного комитета рф.
Детали
По версии следствия, 4 марта 2022 года командир минометной батареи отдал "приказ осуществить неизбирательный обстрел жилых домов и важных объектов гражданской инфраструктуры в микрорайоне Восточный города Мариуполя".
Оккупанты обвинили Руслана Минагулова в том, что он якобы сделал не менее 10 выстрелов из миномета 2М12 "Сани" калибром 120 мм. В результате обстрела, как утверждают россияне, на улицах 9 Мая и Киевская в Мариуполе погибли гражданские женщина и мужчина.
В Следственном комитете рф заявили, что Минагулов в ходе предварительного следствия, якобы, в полном объеме признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Бойца "Азова" оккупанты обвинили в совершении преступлений по двум статьям.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и пп. "а", „е", „ж" и „л" ч. 2 ст. 105 УК рф (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти)
Оккупационный суд приговорил Минагулова к 24 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима.
Напомним
Оккупационный "суд днр" вынес приговор трем военным морской пехоты ВСУ по сфабрикованным обвинениям. Им инкриминируют убийство гражданских во время боевых действий, которых они не совершали.