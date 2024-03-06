Окупаційні сили затримали 10 кримських татар після обшуків в окупованому Криму
Київ • УНН
російські окупаційні силовики затримали 10 кримських татар після обшуків у їхніх будинках у різних частинах Криму.
Окупаційні силовики провели обшуки в 10 будинках кримських татар у різних районах Криму, затримавши десятеро осіб. Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає УНН.
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Окупаційні силовики провели обшуки в 10 будинках кримських татар у Бахчисараї, Джанкої та Джанкойському районі окупованого Криму.
Після цього були затримані десятеро осіб, серед них Ремзі Куртнезіров, Наріман Аметов, Енвер Халілаєв, Арсен Кашка, Алі Мамутов, Вахід Мустафаєв, Мустафа Абдураманов, Мемет Люманов, Азіз Азізов та Рустем Османов.
За попередньою інформацією від адвокатів, усім затриманим незаконно інкримінують "статтю" 205.5 кк рф (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).
Окупаційний "суд" обрав запобіжний захід журналісту "Кримської солідарності" Рустему Османову та затриманим з Бахчисараю Мемету Люманову, Азізу Азізову, Рустему Османову та Мустафі Абдураманову. "Суд" призначив їм незаконний арешт до 4 травня 2024 року.
За словами адвоката Едема Семедляєва, затримані не згодні із запобіжним заходом "суду", тому планують оскаржити його.
Додамо
Наразі кримські татари утримуються в окупаційному СІЗО-2 Сімферополя під час так званого "слідства".
В окупованому Криму силовики фсб затримали двох кримських татар20.06.23, 14:48 • 746494 перегляди