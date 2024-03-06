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Оккупационные силы задержали 10 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму

Оккупационные силы задержали 10 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 00:40  •  303 просмотра

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российские оккупационные силовики задержали 10 крымских татар после обысков в их домах в разных частях Крыма.

Оккупационные силовики провели обыски в 10 домах крымских татар в разных районах Крыма, задержав десять человек. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН.

Детали

Оккупационные силовики провели обыски в 10 домах крымских татар в Бахчисарае, Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма.

После этого были задержаны десять человек, среди них Ремзи Куртнезиров, Нариман Аметов, Энвер Халилаев, Арсен Кашка, Али Мамутов, Вахид Мустафаев, Мустафа Абдураманов, Мемет Люманов, Азиз Азизов и Рустем Османов.

По предварительной информации от адвокатов, всем задержанным незаконно инкриминируют "статью" 205.5 ук рф (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Оккупационный "суд" избрал меру пресечения журналисту "Крымской солидарности" Рустему Османову и задержанным из Бахчисарая Мемету Люманову, Азизу Азизову, Рустему Османову и Мустафе Абдураманову. "Суд" назначил им незаконный арест до 4 мая 2024 года.

По словам адвоката Эдема Семедляева, задержанные не согласны с мерой пресечения "суда", поэтому планируют обжаловать ее.

Добавим

Сейчас крымские татары содержатся в оккупационном СИЗО-2 Симферополя во время так называемого "следствия".

В оккупированном Крыму силовики фсб задержали двух крымских татар20 июня 2023, 11:48 • 746373 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ПолитикаКриминал и ЧП
Окупаційні сили затримали 10 кримських татар після обшуків в окупованому Криму
Occupation forces detain 10 Crimean Tatars after searches in occupied Crimea
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Оккупационные силы задержали 10 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму

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