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Окупаційна влада Криму виставили на торги три історичні дачі

Окупаційна влада Криму виставили на торги три історичні дачі

Київ • УНН

 • 21728 перегляди

У тимчасово окупованій Феодосії російською окупаційною владою були виставлені на аукціон три історичні дачі, побудовані в кінці XIX - початку XX століть.

У тимчасово окупованому Криму виставила на аукціон три дачі кінця XIX - початку XX століть – "Ташлик" Григорія Папахристо, "Флора" Олександра Абрамова та "Аїда" Миколи Ратгауза. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Проросійська влада в тимчасово окупованому Криму виставила на аукціон три дачі, зведені наприкінці XIX - початку ХХ століть. До складу єдиного лота, який оцінили у суму близько 47 млн грн, входять три об'єкти: "Ташлик", "Флора" і "Аїда", які розташовані в історичній забудові Феодосії на березі Феодосійської затоки Чорного моря. Будівлі є об'єктами культурної спадщини регіонального значення.

Дача "Ташлик" складається з 4 будівель, побудовані в 1912-1914 роках. Об'єкт належав родичу керуючого Таврійською казенною палатою Григорію Папахристо. Дача "Флора" - двоповерхова будівля загальною площею понад 4 тис. кв. м. Вона належала присяжному повіреному Олександру Абрамову, зведена 1914 року. Дача "Аїда" побудована 1894 року. Нею володів власник експортної фірми Микола Ратгауз, член Ради Феодосійського дрібноторговельного позичково-ощадного товариства.

Садиби були муніципалізовані 1926 року і перейшли у володіння Феодосійського комунального курортного тресту, пізніше - міськвиконкому. У будівлях згодом розташовувалися дитячі будинки відпочинку сталінської залізниці, протитуберкульозні санаторії, потім - санаторій "Хвиля".

Окупанти у Криму розподілили для "героїв сво" вже 1500 земельних ділянок - Центр спротиву21.05.24, 16:01 • 15961 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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