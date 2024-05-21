Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

Во временно оккупированном Крыму выставила на аукцион три дачи конца XIX-начала XX веков - "Ташлик" Григория Папахристо, "Флора" Александра Абрамова и "Аида" Николая Ратхауза. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Пророссийские власти во временно оккупированном Крыму выставили на аукцион три дачи, возведенные в конце XIX - начале ХХ веков. В состав единого лота, который оценили в сумму около 47 млн грн, входят три объекта: "Ташлик", "Флора" и "Аида", которые расположены в исторической застройке Феодосии на берегу Феодосийского залива Черного моря. Здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

Дача "Ташлик" состоит из 4 зданий, построенных в 1912-1914 годах. Объект принадлежал родственнику управляющего Таврической казенной палатой Григорию Папахристо. Дача "Флора" - двухэтажное здание общей площадью более 4 тыс. кв. м. оно принадлежало присяжному поверенному Александру Абрамову, возведенное в 1914 году. Дача "Аида" построена в 1894 году. Ею владел владелец экспортной фирмы Николай Ратхауз, член Совета Феодосийского мелко торгового ссудно-сберегательного общества.

Усадьбы были муниципализированы в 1926 году и перешли во владение Феодосийского коммунального курортного треста, позже - горисполкома. В зданиях впоследствии располагались детские дома отдыха сталинской железной дороги, противотуберкулезные санатории, затем - санаторий "волна".

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