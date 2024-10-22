Окупанти залишають цивільних без медичної допомоги в Макіївці
Київ • УНН
У захопленій Макіївці медична система на межі колапсу через брак лікарів. Більшість медпрацівників мобілізовані або переведені до військових шпиталів, залишивши населення без належної допомоги.
Загарбники залишають цивільних без медицини на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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У захопленій Макіївці медична система опинилася на межі колапсу. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, єдиний заклад, що обслуговує цивільних, не в змозі впоратися з потоком пацієнтів – черги до лікарів розтягуються на кілька днів.
Причиною кризи є брак лікарів: більшість медичних працівників були мобілізовані до армії або переведені до військових шпиталів. У результаті населення залишилося без належної медичної допомоги.
кремль змушений компенсувати нестачу медперсоналу, відправляючи лікарів з терористичної країни. Остання група медиків, що прибула з якутії, займається не лише медоглядами, а й підтримує окупаційні шпиталі.
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