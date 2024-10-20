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У тимчасово окупованому Таврійську з кранів тече не придатна до споживання вода

Київ • УНН

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Окупаційна влада не може вирішити кризу, створену після підриву Каховського водосховища, залишивши жителів окупованих територій без доступу до питної води.

У тимчасово окупованому Таврійську з кранів тече не придатна до споживання вода

Ситуація з водопостачанням у тимчасово окупованому Таврійську в Херсонській області стала критичною – з кранів тече вода, яку не можна використовувати для пиття чи приготування їжі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

"Ситуація із водопостачанням у тимчасово окупованому Таврійську вийшла з-під контролю. Російська окупаційна влада не в змозі впоратися із  кризою, яку, зрештою, створила сама. У місті з кранів тече, м’яко кажучи, технічна вода. Використовувати її для приготування їжі чи пити не можна. Забезпечити людей питною водою місцеві колаборанти не поспішають", - повідомили у ЦНС.

У ЦНС також додали, що після підриву Каховського водосховища окупанти позбавили місцевих жителів доступу до питної води.

"Люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, оскільки окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби населення. Вирішити цю кризу можна тільки шляхом звільнення українських земель від російських окупантів", - наголосили в Центрі.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вже два роки не вирішуються проблеми з водопостачанням. Жителі скаржаться на іржаву воду з-під крана, регулярні аварії та відсутність очищення, що призводить до зростання захворюваності на кишкові інфекції.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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