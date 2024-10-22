Оккупанты оставляют гражданских без медицинской помощи в Макеевке
Киев • УНН
В захваченной Макеевке медицинская система на грани коллапса из-за нехватки врачей. Большинство медработников мобилизованы или переведены в военные госпитали, оставив население без надлежащей помощи.
Захватчики оставляют гражданских без медицины на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В захваченной Макеевке медицинская система оказалась на грани коллапса. Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, единственное учреждение, обслуживающее гражданских, не в состоянии справиться с потоком пациентов - очереди к врачам растягиваются на несколько дней.
Причиной кризиса является нехватка врачей: большинство медицинских работников были мобилизованы в армию или переведены в военные госпитали. В результате население осталось без надлежащей медицинской помощи.
кремль вынужден компенсировать недостаток медперсонала, отправляя врачей из террористической страны. Последняя группа медиков, прибывшая из Якутии, занимается не только медосмотрами, но и поддерживает оккупационные госпитали.