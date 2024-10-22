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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Оккупанты оставляют гражданских без медицинской помощи в Макеевке

Оккупанты оставляют гражданских без медицинской помощи в Макеевке

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 01:34  •  76 просмотра

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В захваченной Макеевке медицинская система на грани коллапса из-за нехватки врачей. Большинство медработников мобилизованы или переведены в военные госпитали, оставив население без надлежащей помощи.

Захватчики оставляют гражданских без медицины на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В захваченной Макеевке медицинская система оказалась на грани коллапса. Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, единственное учреждение, обслуживающее гражданских, не в состоянии справиться с потоком пациентов - очереди к врачам растягиваются на несколько дней.

Причиной кризиса является нехватка врачей: большинство медицинских работников были мобилизованы в армию или переведены в военные госпитали. В результате население осталось без надлежащей медицинской помощи.

кремль вынужден компенсировать недостаток медперсонала, отправляя врачей из террористической страны. Последняя группа медиков, прибывшая из Якутии, занимается не только медосмотрами, но и поддерживает оккупационные госпитали.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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