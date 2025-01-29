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Окупанти захопили Велику Новосілку та просунулися до інших населених пунктів - DeepState

Окупанти захопили Велику Новосілку та просунулися до інших населених пунктів - DeepState

Київ • УНН

 • 30618 перегляди

Ворожі війська окупували Велику Новосілку та продовжують наступ. Ворог наблизився до Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки.

Ворожі сили окупували Велику Новосілку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

 Деталі

Згідно з інформацією, терористи здійснили просування в кількох напрямках. Однією з останніх подій стало захоплення населеного пункту Велика Новосілка. Водночас, ситуація загострилася на декількох інших ділянках фронту. Ворог наблизився до Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки.

Нагадаємо

Загарбники досягли успіхів біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки на Донеччині.

Окупанти просунулись на Покровському напрямку: DeepState оновив мапу бойових дій28.01.25, 02:39 • 58229 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
donetskДонецьк

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