Окупанти захопили Велику Новосілку та просунулися до інших населених пунктів - DeepState
Київ • УНН
Ворожі війська окупували Велику Новосілку та продовжують наступ. Ворог наблизився до Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки.
Ворожі сили окупували Велику Новосілку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Згідно з інформацією, терористи здійснили просування в кількох напрямках. Однією з останніх подій стало захоплення населеного пункту Велика Новосілка. Водночас, ситуація загострилася на декількох інших ділянках фронту. Ворог наблизився до Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки.
Нагадаємо
Загарбники досягли успіхів біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки на Донеччині.
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