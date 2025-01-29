Оккупанты захватили Великую Новоселку и продвинулись к другим населенным пунктам - DeepState

Вражеские силы оккупировали Большую Новоселку. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Согласно информации, террористы осуществили продвижение в нескольких направлениях. Одним из последних событий стал захват населенного пункта Великая Новоселка. В то же время, ситуация обострилась на нескольких других участках фронта. Враг приблизился к Песчаному, Надеевке, Андреевке и Барановке.

Напомним

Захватчики достигли успехов возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки в Донецкой области.

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