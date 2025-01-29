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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты захватили Великую Новоселку и продвинулись к другим населенным пунктам - DeepState

Оккупанты захватили Великую Новоселку и продвинулись к другим населенным пунктам - DeepState

Киев  •  УНН

 • 4795 просмотра

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Вражеские войска оккупировали Большую Новоселку и продолжают наступление. Враг приблизился к Песчаному, Надиевке, Андреевке и Барановке.

Вражеские силы оккупировали Большую Новоселку. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

 Детали

Согласно информации, террористы осуществили продвижение в нескольких направлениях. Одним из последних событий стал захват населенного пункта Великая Новоселка. В то же время, ситуация обострилась на нескольких других участках фронта. Враг приблизился к Песчаному, Надеевке, Андреевке и Барановке.

Напомним

Захватчики достигли успехов возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки в Донецкой области.

Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий28.01.25, 02:39 • 56614 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
donetskДонецк

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