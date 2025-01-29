Оккупанты захватили Великую Новоселку и продвинулись к другим населенным пунктам - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска оккупировали Большую Новоселку и продолжают наступление. Враг приблизился к Песчаному, Надиевке, Андреевке и Барановке.
Вражеские силы оккупировали Большую Новоселку. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Согласно информации, террористы осуществили продвижение в нескольких направлениях. Одним из последних событий стал захват населенного пункта Великая Новоселка. В то же время, ситуация обострилась на нескольких других участках фронта. Враг приблизился к Песчаному, Надеевке, Андреевке и Барановке.
Напомним
Захватчики достигли успехов возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки в Донецкой области.
Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий28.01.25, 02:39 • 56614 просмотров