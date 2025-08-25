$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 17510 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 34581 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 35870 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 33998 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 45966 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 79478 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64053 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34479 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 57100 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35743 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Окупанти посилили "контрдиверсійні заходи" на ТОТ під час українських свят - ЦНС

Київ • УНН

 • 318 перегляди

На тимчасово окупованих територіях росіяни посилили контрдиверсійні заходи для виявлення тих, хто відзначав День Прапора чи День Незалежності. Окупанти закликають лояльних мешканців доносити на підозрілих.

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни посилили контрдиверсійні заходи, аби виявити тих, хто відзначали День Прапора чи День Незалежності. Про це повідомляє Цетнр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на вулицях проводять вибіркові перевірки, зокрема телефонів. Крмі того, окупанти закликають лояльних мешканців доносити на "підозрілих".

Москва боїться наших свят, бо вони є символом незламності

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що саме тому ворог проявляє особливу активність у ці дні, і закликають громадян на ТОТ бути пильними.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни скасовують святкування Дня шахтаря, який традиційно відзначається в останню неділю серпня. Відповідне рішення окупаційна влада ухвалила через соціальну напругу.

На ТОТ України окупанти позбавили дітей останніх днів канікул заради парадів до "дня прапора рф" - ЦНС21.08.25, 08:05 • 5891 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна