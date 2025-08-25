Окупанти посилили "контрдиверсійні заходи" на ТОТ під час українських свят - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни посилили контрдиверсійні заходи для виявлення тих, хто відзначав День Прапора чи День Незалежності. Окупанти закликають лояльних мешканців доносити на підозрілих.
Про це повідомляє Цетнр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на вулицях проводять вибіркові перевірки, зокрема телефонів. Крмі того, окупанти закликають лояльних мешканців доносити на "підозрілих".
Москва боїться наших свят, бо вони є символом незламності
У ЦНС вказують, що саме тому ворог проявляє особливу активність у ці дні, і закликають громадян на ТОТ бути пильними.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях росіяни скасовують святкування Дня шахтаря, який традиційно відзначається в останню неділю серпня. Відповідне рішення окупаційна влада ухвалила через соціальну напругу.
