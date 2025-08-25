Оккупанты усилили «контрдиверсионные мероприятия» на ВОТ во время украинских праздников – ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях россияне усилили контрдиверсионные мероприятия для выявления тех, кто отмечал День Флага или День Независимости. Оккупанты призывают лояльных жителей доносить на подозрительных.
На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне усилили контрдиверсионные мероприятия, чтобы выявить тех, кто отмечал День Флага или День Независимости. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на улицах проводят выборочные проверки, в частности телефонов. Кроме того, оккупанты призывают лояльных жителей доносить на "подозрительных".
Москва боится наших праздников, потому что они являются символом несокрушимости
В ЦНС указывают, что именно поэтому враг проявляет особую активность в эти дни, и призывают граждан на ВОТ быть бдительными.
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне отменяют празднование Дня шахтера, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Соответствующее решение оккупационные власти приняли из-за социальной напряженности.
