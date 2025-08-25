$41.220.00
24 августа, 13:49 • 17154 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 33856 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 35516 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 33647 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 45424 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 78976 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 63848 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34397 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 57048 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35717 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
публикации
Эксклюзивы
Оккупанты усилили «контрдиверсионные мероприятия» на ВОТ во время украинских праздников – ЦНС

Киев • УНН

 • 16 просмотра

На временно оккупированных территориях россияне усилили контрдиверсионные мероприятия для выявления тех, кто отмечал День Флага или День Независимости. Оккупанты призывают лояльных жителей доносить на подозрительных.

Оккупанты усилили «контрдиверсионные мероприятия» на ВОТ во время украинских праздников – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне усилили контрдиверсионные мероприятия, чтобы выявить тех, кто отмечал День Флага или День Независимости. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на улицах проводят выборочные проверки, в частности телефонов. Кроме того, оккупанты призывают лояльных жителей доносить на "подозрительных".

Москва боится наших праздников, потому что они являются символом несокрушимости

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что именно поэтому враг проявляет особую активность в эти дни, и призывают граждан на ВОТ быть бдительными.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне отменяют празднование Дня шахтера, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Соответствующее решение оккупационные власти приняли из-за социальной напряженности.

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты лишили детей последних дней каникул ради парадов ко «дню флага РФ» – ЦНС21.08.25, 08:05 • 5875 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина