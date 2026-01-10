Окупанти обстріляли Донеччину, загинула жінка
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Краматорського району загинула жінка 1958 року народження, ще одна людина поранена. У селі Зелене зруйновано будинок, у Слов'янську горів житловий будинок та автомобіль.
Армія рф обстріляла Краматорський район на Донеччині, загинула жінка, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
за даними рятувальників, у селі Зелене через ворожий удар зруйнований приватний житловий будинок, загорілися будівельні конструкції. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки 1958 р.н.
Внаслідок обстрілу поранена ще одна людина. Рятувальники ліквідували пожежу.
Крім того, уночі окупанти нанесли удару по місту Слов’янськ – на території приватного домоволодіння загорівся житловий будинок, господарча споруда й автівка. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу.
Минулої доби росіяни на Донеччині вбили одного цивільного - ОВА 04.01.26, 09:23 • 5446 переглядiв