Окупанти обстріляли Донеччину, загинула жінка

Армія рф обстріляла Краматорський район на Донеччині, загинула жінка, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

за даними рятувальників, у селі Зелене через ворожий удар зруйнований приватний житловий будинок, загорілися будівельні конструкції. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки 1958 р.н.

Внаслідок обстрілу поранена ще одна людина. Рятувальники ліквідували пожежу.

Крім того, уночі окупанти нанесли удару по місту Слов’янськ – на території приватного домоволодіння загорівся житловий будинок, господарча споруда й автівка. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу.

