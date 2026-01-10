$42.990.00
08:55 • 2188 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 3818 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 4160 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 10958 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 19386 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 38796 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 34846 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 34494 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28480 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22513 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Окупанти обстріляли Донеччину, загинула жінка

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Внаслідок обстрілу Краматорського району загинула жінка 1958 року народження, ще одна людина поранена. У селі Зелене зруйновано будинок, у Слов'янську горів житловий будинок та автомобіль.

Окупанти обстріляли Донеччину, загинула жінка

Армія рф обстріляла Краматорський район на Донеччині, загинула жінка, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

за даними рятувальників, у селі Зелене через ворожий удар зруйнований приватний житловий будинок, загорілися будівельні конструкції. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки 1958 р.н.

Внаслідок обстрілу поранена ще одна людина. Рятувальники ліквідували пожежу.

Крім того, уночі окупанти нанесли удару по місту Слов’янськ – на території приватного домоволодіння загорівся житловий будинок, господарча споруда й автівка. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу.

Антоніна Туманова

