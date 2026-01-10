Оккупанты обстреляли Донетчину, погибла женщина
Киев • УНН
В результате обстрела Краматорского района погибла женщина 1958 года рождения, еще один человек ранен. В селе Зеленое разрушен дом, в Славянске горел жилой дом и автомобиль.
Армия рф обстреляла Краматорский район Донецкой области, погибла женщина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в селе Зеленое из-за вражеского удара разрушен частный жилой дом, загорелись строительные конструкции. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники извлекли из-под завалов тело погибшей женщины 1958 г.р.
В результате обстрела ранен еще один человек. Спасатели ликвидировали пожар.
Кроме того, ночью оккупанты нанесли удар по городу Славянск – на территории частного домовладения загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар.
За прошедшие сутки россияне в Донецкой области убили одного гражданского - ОВА04.01.26, 09:23 • 5446 просмотров