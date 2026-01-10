$42.990.00
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Музыкант
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Иран
Франция
Оккупанты обстреляли Донетчину, погибла женщина

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

В результате обстрела Краматорского района погибла женщина 1958 года рождения, еще один человек ранен. В селе Зеленое разрушен дом, в Славянске горел жилой дом и автомобиль.

Оккупанты обстреляли Донетчину, погибла женщина

Армия рф обстреляла Краматорский район Донецкой области, погибла женщина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в селе Зеленое из-за вражеского удара разрушен частный жилой дом, загорелись строительные конструкции. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники извлекли из-под завалов тело погибшей женщины 1958 г.р.

В результате обстрела ранен еще один человек. Спасатели ликвидировали пожар.

Кроме того, ночью оккупанты нанесли удар по городу Славянск – на территории частного домовладения загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар.

За прошедшие сутки россияне в Донецкой области убили одного гражданского - ОВА04.01.26, 09:23 • 5446 просмотров

Антонина Туманова

