Окупанти імітують туристичний сезон на окупованих територіях - ЦНС

росіяни знищили туристичну галузь на тимчасово окупованих територіях України і тепер намагаються її відновити фейково - заганяючи бюджетників із рф у порожні санаторії. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Зазначається, що ті самі "курорти" використовують як місце дислокації бойовиків.

Тобто росіяни використовують людей як живий щит, маскуючи свої війська під "туристичну інфраструктуру"