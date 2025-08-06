Окупанти імітують туристичний сезон на окупованих територіях - ЦНС
Київ • УНН
росіяни знищили туристичну галузь на тимчасово окупованих територіях України. Тепер вони намагаються її відновити, заганяючи бюджетників рф у порожні санаторії, які також використовуються для дислокації бойовиків.
росіяни знищили туристичну галузь на тимчасово окупованих територіях України і тепер намагаються її відновити фейково - заганяючи бюджетників із рф у порожні санаторії. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що ті самі "курорти" використовують як місце дислокації бойовиків.
Тобто росіяни використовують людей як живий щит, маскуючи свої війська під "туристичну інфраструктуру"
Там вказують, що окупація вбиває не лише свободу, а й економіку та безпеку.
Нагадаємо
російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію. Подібні "експедиції" готуються на Херсонщині з метою привласнення українського минулого.
Окупанти відключають зв'язок та інтернет у Криму - ЦНС01.08.25, 07:51 • 3341 перегляд