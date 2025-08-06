Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС

Россияне уничтожили туристическую отрасль на временно оккупированных территориях Украины и теперь пытаются ее восстановить фейково - загоняя бюджетников из РФ в пустые санатории. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что те же "курорты" используют как место дислокации боевиков.

То есть россияне используют людей как живой щит, маскируя свои войска под "туристическую инфраструктуру" - отмечают в ЦНС.

Там указывают, что оккупация убивает не только свободу, но и экономику и безопасность.

Напомним

российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю. Подобные "экспедиции" готовятся на Херсонщине с целью присвоения украинского прошлого.

Оккупанты отключают связь и интернет в Крыму - ЦНС