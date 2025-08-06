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Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Россияне уничтожили туристическую отрасль на временно оккупированных территориях Украины. Теперь они пытаются ее восстановить, загоняя бюджетников РФ в пустые санатории, которые также используются для дислокации боевиков.

Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС

Россияне уничтожили туристическую отрасль на временно оккупированных территориях Украины и теперь пытаются ее восстановить фейково - загоняя бюджетников из РФ в пустые санатории. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что те же "курорты" используют как место дислокации боевиков.

То есть россияне используют людей как живой щит, маскируя свои войска под "туристическую инфраструктуру"

- отмечают в ЦНС.

Там указывают, что оккупация убивает не только свободу, но и экономику и безопасность.

Напомним

российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю. Подобные "экспедиции" готовятся на Херсонщине с целью присвоения украинского прошлого.

Оккупанты отключают связь и интернет в Крыму - ЦНС01.08.25, 07:51 • 3341 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Общество
Херсонская область
Крым
Украина