Окупанти гатили по 22 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 104 удари

У Запорізькій області російські окупанти упродовж доби били по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Загалом прийшлося 80 артобстрілів. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

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Рашисти здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове. поінформував голова ОВА

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали.

Окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади