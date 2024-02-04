Окупанти гатили по 22 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 104 удари
Київ • УНН
Росіяни обстріляли 22 населених пункти в Запорізькій області, зафіксувавши 104 обстріли, включаючи артилерію, ракети і безпілотники, зруйнувавши деякі житлові будинки та інфраструктуру, але не спричинивши жодних жертв.
У Запорізькій області російські окупанти упродовж доби били по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Загалом прийшлося 80 артобстрілів. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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Рашисти здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали.
Окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади04.02.24, 08:32 • 30038 переглядiв