Оккупанты били по 22 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 104 удара

В Запорожской области российские оккупанты в течение суток били по территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Ольговского, Белогорья, Щербаков, Полтавки, Роботино, Степногорска, Каменского и других прифронтовых городов и сел. Всего пришлось 80 артобстрелов. Об этом сообщил председатель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

Рашисты осуществили авиационный удар по Новодаровке, обстреляли из РСЗО Верхнюю Терсу, а также атаковали 22 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Чаривне, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное и Лобково. проинформировал председатель ОВА

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Люди не пострадали.

Оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады