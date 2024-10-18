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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Окупанти чітко бачать, що саме вони атакують: Херсонська ОВА про атаку на швидку в Станіславі

Київ • УНН

 • 15816 перегляди

Російські війська атакували дроном автомобіль швидкої допомоги в Станіславі на Херсонщині. Окупанти чітко бачили, що атакують медичний транспорт, це вже не перший такий випадок.

Окупанти чітко бачать, що саме вони атакують: Херсонська ОВА про атаку на швидку в Станіславі

Росіяни, які сьогодні атакували дроном автомобіль швидкої допомоги в Станіславі на Херсонщині, могли чітко бачити, куди саме вони вдарили. Це вже не перша атака росіян на автомобіль швидкої допомоги.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Це не перша атака росіян по автомобілям швидкої допомоги, по нашим лікарям. Взагалі в них є практика, яку вони часто реалізують, вони зробили обстріл, чекають поки під’їдуть працівники ДСНС, швидкої допомоги, а потім роблять повторну атаку, щоб вже знищити спецтранспорт. В Станіславі внаслідок атаки на швидку, на щастя, немає постраждалих медиків. Автомобіль значні пошкодження отримав, але головне, що люди цілі

- сказав Соболевський. 

Він зазначив, що окупанти чудово з дрона бачать по кому вони відкривають вогонь.

Якщо раніше вони використовували системи РСЗВ, артилерії, то вони так само повинні були розуміти, які можуть бути наслідки. Коли вони використовують дрон, то вони чітко бачать, яка в них ціль. Червоних ліній в них немає, а є тільки червона зона, як вони кажуть, де вони намагаються знищити будь-який транспорт

- додав Соболевський.

Нагадаємо

Російські окупанти скинули вибухівку з БпЛА на автівку "швидкої" у Станіславі на Херсонщині. Медпрацівники не постраждали. 

Павло Башинський

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