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Оккупанты четко видят, что именно они атакуют: Херсонская ОВА об атаке на скорую в Станиславе

Оккупанты четко видят, что именно они атакуют: Херсонская ОВА об атаке на скорую в Станиславе

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 10:21  •  549 просмотра

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Российские войска атаковали дроном автомобиль скорой помощи в Станиславе на Херсонщине. Оккупанты четко видели, что атакуют медицинский транспорт, это уже не первый такой случай.

Россияне, которые сегодня атаковали дроном автомобиль скорой помощи в Станиславе на Херсонщине, могли четко видеть, куда именно они ударили. Это уже не первая атака россиян на автомобиль скорой помощи.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Это не первая атака россиян по автомобилям скорой помощи, по нашим врачам. Вообще у них есть практика, которую они часто реализуют, они сделали обстрел, ждут пока подъедут работники ГСЧС, скорой помощи, а потом делают повторную атаку, чтобы уже уничтожить спецтранспорт. В Станиславе в результате атаки на скорую, к счастью, нет пострадавших медиков. Автомобиль значительные повреждения получил, но главное, что люди целы

- сказал Соболевский. 

Он отметил, что оккупанты прекрасно с дрона видят по кому они открывают огонь.

Если раньше они использовали системы РСЗО, артиллерии, то они так же должны были понимать, какие могут быть последствия. Когда они используют дрон, то они четко видят, какая у них цель. Красных линий у них нет, а есть только красная зона, как они говорят, где они пытаются уничтожить любой транспорт

- добавил Соболевский.

Напомним,

Российские оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на машину «скорой» в Станиславе на Херсонщине. Медработники не пострадали. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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