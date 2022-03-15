Окупанти звіріють: одного із заступників керівника ВЦА Щастя вивезли в окупований Луганськ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Окупанти звіріють. Ми зараз намагаємось з’ясувати, яка доля одного із заступників керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя, тому що його вивезли в окупований Луганськ. Про це під час телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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Гайдай наголосив, що окупанти звіріють. За його словами, людей, які мають чітку проукраїнську позицію, розстрілюють. Окупанти примушують людей, ставлять ультиматуми. Або людина іде працювати в місцевий орган самоуправління. Або їй дають зброю і відправляють воювати проти України. Є третій варіант, коли людину просто розстрілюють, додав голова ОВА.
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"Ми зараз намагаємось з’ясувати, яка доля в одного заступників керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя, тому що його вивезли в Луганськ і далі доля його взагалі невідома", - повідомив Гайдай.
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