Окупанти вивезли викраденого мера Мелітополя до Луганська
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські загарбники вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух в Telegram, передає УНН.
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"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм", - йдеться в повідомленні.
Також Старух додав, що міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв також знаходиться у полоні окупантів, але його доля не відома.
Нагадаємо
Група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.