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Окупанти вивезли викраденого мера Мелітополя до Луганська

Окупанти вивезли викраденого мера Мелітополя до Луганська

Київ • УНН

 • 177263 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські загарбники вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух в Telegram, передає УНН.

Цитата 

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм", - йдеться в повідомленні.

Також Старух додав, що міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв також знаходиться у полоні окупантів, але його доля не відома.

Нагадаємо 

Група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.

Українські Національні Новини

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