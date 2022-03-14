Оккупанты вывезли похищенного мэра Мелитополя в Луганск

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"По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме", - говорится в сообщении.

Также Старух добавил, что мэр Днепрорудного Евгений Матвеев также находится в плену оккупантов, но его судьба не известна.

Напомним

Группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.