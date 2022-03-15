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Оккупанты звереют: одного из заместителей руководителя ВГА Счастья вывезли в оккупированный Луганск

Оккупанты звереют: одного из заместителей руководителя ВГА Счастья вывезли в оккупированный Луганск

Киев • УНН

 • 97043 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Оккупанты звереют. Мы сейчас пытаемся выяснить, какова судьба одного из заместителей руководителя военно-гражданской администрации города Счастье, потому что его вывезли в оккупированный Луганск. Об этом во время телемарафона сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

Гайдай подчеркнул, что оккупанты звереют. По его словам, людей, которые имеют четкую проукраинскую позицию, расстреливают. Оккупанты принуждают людей, ставят ультиматумы. Или человек идет работать в местный орган самоуправления. Или ему дают оружие и отправляют воевать против Украины. Есть третий вариант, когда человека просто расстреливают, добавил председатель ОВА.

Цитата

"Мы сейчас пытаемся выяснить, какая судьба у одного из заместителей руководителя военно-гражданской администрации города Счастье, потому что его вывезли в Луганск и дальше его судьба вообще неизвестна", - сообщил Гайдай.

Ранее

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.

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