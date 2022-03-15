Оккупанты звереют: одного из заместителей руководителя ВГА Счастья вывезли в оккупированный Луганск

Детали

Гайдай подчеркнул, что оккупанты звереют. По его словам, людей, которые имеют четкую проукраинскую позицию, расстреливают. Оккупанты принуждают людей, ставят ультиматумы. Или человек идет работать в местный орган самоуправления. Или ему дают оружие и отправляют воевать против Украины. Есть третий вариант, когда человека просто расстреливают, добавил председатель ОВА.

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"Мы сейчас пытаемся выяснить, какая судьба у одного из заместителей руководителя военно-гражданской администрации города Счастье, потому что его вывезли в Луганск и дальше его судьба вообще неизвестна", - сообщил Гайдай.

Ранее

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.