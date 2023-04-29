ЦНС: окупанти збільшують кількість патрулів на ТОТ Півдня для виявлення "диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Півдня збільшили кількість патрулів, щоб виявляти "диверсантів", про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"На тимчасово окупованих територіях півдня окупанти збільшили кількість патрулів для виявлення "диверсантів".
Так, окупанти очікують ймовірного "контрнаступу" в регіоні й тому посилили патрулювання для виявлення членів українського підпілля. Місцевих мешканців перевіряють вибірково, зокрема можуть перевіряти телефони чи наявність російського паспорта", - йдеться у повідомленні.
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У також ЦНС зазначили, що такі перевірки марні, "коли більшість населення сприймає тебе як ворога".
"Тому останніми днями в регіоні відбулось кілька успішних уражень військових об’єктів зс рф, а партизани продовжують ліквідовувати ворогів", - підкреслили у ЦНС.
Нагадаємо
Раніше у ЦНС повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок “загроз”.