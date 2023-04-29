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ЦНС: окупанти збільшують кількість патрулів на ТОТ Півдня для виявлення "диверсантів"

ЦНС: окупанти збільшують кількість патрулів на ТОТ Півдня для виявлення "диверсантів"

Київ • УНН

 • 233284 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Півдня збільшили кількість патрулів, щоб виявляти "диверсантів", про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Цитата

"На тимчасово окупованих територіях півдня окупанти збільшили кількість патрулів для виявлення "диверсантів".

Так, окупанти очікують ймовірного "контрнаступу" в регіоні й тому посилили патрулювання для виявлення членів українського підпілля. Місцевих мешканців перевіряють вибірково, зокрема можуть перевіряти телефони чи наявність російського паспорта", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У також ЦНС зазначили, що такі перевірки марні, "коли більшість населення сприймає тебе як ворога".

"Тому останніми днями в регіоні відбулось кілька успішних уражень військових об’єктів зс рф, а партизани продовжують ліквідовувати ворогів", - підкреслили у ЦНС.

Нагадаємо

Раніше у ЦНС повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок “загроз”.

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