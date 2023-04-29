ЦНС: оккупанты увеличивают количество патрулей на ВОТ Юга для выявления "диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. российские захватчики на временно оккупированных территориях Юга увеличили количество патрулей, чтобы выявлять "диверсантов", об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.
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"На временно оккупированных территориях юга оккупанты увеличили количество патрулей для выявления "диверсантов".
Так, оккупанты ожидают вероятного "контрнаступления" в регионе и поэтому усилили патрулирование для выявления членов украинского подполья. Местных жителей проверяют выборочно, в частности могут проверять телефоны или наличие российского паспорта", - говорится в сообщении.
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В также ЦНС отметили, что такие проверки бесполезны, "когда большинство населения воспринимает тебя как врага".
"Поэтому в последние дни в регионе состоялось несколько успешных поражений военных объектов ВС РФ, а партизаны продолжают ликвидировать врагов", - подчеркнули в ЦНС.
Напомним
Ранее в ЦНС сообщали, что во временно оккупированном Крыму россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай “угроз”.