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Окупанти заявили про збиття третього безпілотника над Кримом та "аерозольного маскування"

Окупанти заявили про збиття третього безпілотника над Кримом та "аерозольного маскування"

Київ • УНН

 • 225596 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Над територією тимчасово окупованого Криму у неділю ввечері близько 21.30 росіяни збили безпілотник. Якщо вірити їхнім повідомленням, це вже буде третій дрон, збитий за вечір неділі над Кримом, повідомили у міноборони росії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 17 вересня близько 21.30 російські засоби ППО збили БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації.

Нібито засобами ППО збито український безпілотний літальний апарат над південно-західною частиною півострова Крим.

За даними губернатора Криму Михайла Розважаєва, уламки дрона впали на територію однією із ферм на Північній стороні.

«Ніхто не постраждав. Жодних пошкоджень об'єктів не зафіксовано. Усі сили та служби продовжують перебувати у стані бойової готовності», — йдеться у повідомленні окупаційного губернатора. 

Окрім того, Розважаєв розповів, що дим у районі Південної бухти – це ніщо інше як табельні засоби аерозольного маскування.

Він відзначив, що запах від такого маскування неприємний, але це абсолютно безпечно.

До цього міноборони росії заявило про збиття двох безпілотників близько 20.30.

Додамо

Увечері 17 вересня в окупованому Севастополі в районі мису Фіолент пролунали вибухи і стрілянина. Там базується 26-й морський радіотехнічний загін. Крім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами. Є інформація, що це спільна операція ГУР та ВМС України.

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