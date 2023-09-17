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Оккупанты заявили о сбитии третьего беспилотника над Крымом и "аэрозольной маскировке"

Киев • УНН

 • 225595 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Над территорией временно оккупированного Крыма в воскресенье вечером около 21.30 россияне сбили беспилотник. Если верить их сообщениям, это уже будет третий дрон, сбитый за вечер воскресенья над Крымом, сообщили в минобороны россии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 17 сентября около 21.30 российские средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа.

Якобы средствами ПВО сбит украинский беспилотный летательный аппарат над юго-западной частью полуострова Крым.

По данным губернатора Крыма Михаила Розважаева, обломки дрона упали на территорию одной из ферм на Северной стороне.

«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности», — говорится в сообщении оккупационного губернатора.

Кроме того, Розважаев рассказал, что дым в районе Южной бухты – это ничто иное как табельные средства аэрозольной маскировки.

Он отметил, что запах от такой маскировки неприятный, но это абсолютно безопасно.

До этого минобороны россии заявило о сбитии двух беспилотников около 20.30.

Добавим

Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент раздались взрывы и стрельба. Там базируется 26-й морской радиотехнический отряд. Кроме того, там расположена радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами. Есть информация, что это совместная операция ГУР и ВМС Украины.

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