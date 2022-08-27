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Окупанти завдали удару по Запоріжжю та району, зафіксовано 16 прильотів

Київ • УНН

 • 203021 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Окупанти завдали удару по Запоріжжю та району, зафіксовано 16 прильотів

Деталі

Окупанти атакували об’єкти інфрастуктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів.

Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються.

Цитата

"Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Російські окупанти обстріляли житлові будинки у Кам'янці в Запорізькій області. В результаті атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.

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