Окупанти завдали удару по Запоріжжю та району, зафіксовано 16 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Деталі
Окупанти атакували об’єкти інфрастуктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів.
Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються.
Цитата
"Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли житлові будинки у Кам'янці в Запорізькій області. В результаті атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.