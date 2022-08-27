Оккупанты нанесли удар по Запорожью и району, зафиксировано 16 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня ночью враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Всего зафиксировано 16 прилетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Детали
Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются.
Цитата
"Призываем не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка.