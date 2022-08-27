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Запорізька ОВА: окупанти обстріляли Кам'янку, відомо про п'ятьох загиблих, з них двоє дітей

Київ • УНН

 • 215446 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли житлові будинки у Кам'янці в Запорізькій області. В результаті атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Запорізька ОВА: окупанти обстріляли Кам'янку, відомо про п'ятьох загиблих, з них двоє дітей

Деталі

В тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські окупанти забрали життя Анастасії Боровик і двох її дітей, 8 та 2 років. Загалом відомо про 5 загиблих.

Місцеві свідчать, що під завалами можуть також знаходитись люди.

Старух наголошує, що всі 6 пострілів були здійснені ворогом з окупованої території виключно по житловим будинкам.

"Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітками, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент", - зазначив він.

Жінці було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради.

"В Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами. Висловлюю співчуття близьким і рідним загиблих. Прощення цьому злочину немає і не буде", - додав він.

Додамо

На випадок погіршення ситуації на фронті обов'язкова евакуація може пройти в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

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