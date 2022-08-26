Верещук назвала області, в яких може пройти обов'язкова евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На випадок погіршення ситуації на фронті обов'язкова евакуація може пройти в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Цитата
На запитання, які регіони у черзі на обов'язкову евакуацію, Верещук відповіла: «Харківщина, Запоріжжя, в тому числі Миколаївщина. Ми знаємо, що деякі частини, я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації й ми до неї також готуємося».
Доповнення
У межах обов’язкової евакуації з території Донецької області виїхало вже близько 10 тисяч осіб.
Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що з небезпечних регіонів від початку серпня евакуювалось близько 35 тисяч мирних жителів, третина з них - діти.