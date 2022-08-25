Верещук: з небезпечних регіонів від початку серпня евакуювалось близько 35 тисяч мирних жителів, третина з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що люди масово їдуть з Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація, а також - з Херсонщини, Луганщини, Харківщини, Запорізької області, передає УНН.
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Вона наголосила, що майже 10 тисяч евакуйованих за серпень – це діти.
"Врятувати дітей від небезпеки – обов’язок держави та кожного дорослого. Саме тому я не втомлююсь закликати: не наражайте дітей на ризик, виїжджайте. Будьте відповідальними батьками, опікунами, вихователями! На вас разом з дітками чекають у багатьох безпечних регіонах!" - сказала Верещук.
Нагадаємо
Кабмін посилив відповідальність за дітей під час евакуації – батьків, які відмовилися від обов’язкової евакуації, можуть позбавляти батьківських прав.