Верещук: из опасных регионов с начала августа эвакуировалось около 35 тысяч мирных жителей, треть из них - дети

Цитата

Она подчеркнула, что почти 10 тысяч эвакуированных за август – это дети.

"Спасти детей от опасности – обязанность государства и каждого взрослого. Именно поэтому я не устаю призывать: не подвергайте детей риску, выезжайте. Будьте ответственными родителями, опекунами, воспитателями! Вас вместе с детьми ждут во многих безопасных регионах!" – сказала Верещук.

Напомним

Кабмин усилил ответственность за детей во время эвакуации – родителей, отказавшихся от обязательной эвакуации, могут лишать родительских прав.