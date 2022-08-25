Верещук: из опасных регионов с начала августа эвакуировалось около 35 тысяч мирных жителей, треть из них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что люди массово едут из Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация, а также - из Херсонщины, Луганщины, Харьковщины, Запорожской области, передает УНН.
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Она подчеркнула, что почти 10 тысяч эвакуированных за август – это дети.
"Спасти детей от опасности – обязанность государства и каждого взрослого. Именно поэтому я не устаю призывать: не подвергайте детей риску, выезжайте. Будьте ответственными родителями, опекунами, воспитателями! Вас вместе с детьми ждут во многих безопасных регионах!" – сказала Верещук.
Напомним
Кабмин усилил ответственность за детей во время эвакуации – родителей, отказавшихся от обязательной эвакуации, могут лишать родительских прав.