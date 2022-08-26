Верещук назвала области, где может пройти обязательная эвакуация

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На вопрос, какие регионы в очереди на обязательную эвакуацию, Верещук ответила: «Харьковская область, Запорожье, в том числе Николаевская область. Мы знаем, что некоторые части, я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации и мы к ней также готовимся».

Дополнение

В пределах обязательной эвакуации с территории Донецкой области выехало уже около 10 тысяч человек.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что из опасных регионов с начала августа эвакуировалось около 35 тысяч мирных жителей, треть из них – дети.