З Донеччини евакуювалися близько 10 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У межах обов’язкової евакуації з території Донецької області виїхало вже близько 10 тисяч осіб. Про це під час брифінг повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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“Станом на сьогодні з Донецької області виїхало понад 9 600 осіб. З них 1 785 дітей. Загалом, найбільше біженців зустріла Дніпропетровщина, Кіровоградська, Львівська, Хмельницька, Вінницька, Тернопільська та Київські області відповідно”, – сказав Тимошенко.
Деталі
Він додав, що обов’язкова евакуація продовжується, та на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають відновлювальні роботи.
Доповнення
Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що з небезпечних регіонів від початку серпня евакуювалось близько 35 тисяч мирних жителів, третина з них - діти.