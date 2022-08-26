Из Донецкой области эвакуировались около 10 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В рамках обязательной эвакуации с территории Донецкой области выехало уже около 10 тысяч человек. Об этом во время брифинг сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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“По состоянию на сегодняшний день из Донецкой области выехало более 9 600 человек. Из них 1785 детей. В общем, больше всего беженцев встретила Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Хмельницкая, Винницкая, Тернопольская и Киевские области соответственно”, – сказал Тимошенко.
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Он добавил, что обязательная эвакуация продолжается, и на всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются восстановительные работы.
Дополнение
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что из опасных регионов с начала августа эвакуировалось около 35 тысяч мирных жителей, треть из них – дети.