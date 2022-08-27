Запорожская ОВА: оккупанты обстреляли Каменку, известно о пяти погибших, из них двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Детали
Во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района российские оккупанты унесли жизни Анастасии Боровик и двоих ее детей, 8 и 2 лет. В общей сложности известно о 5 погибших.
Местные свидетельствуют, что под завалами могут также находиться люди.
Старух отмечает, что все 6 выстрелов были произведены врагом с оккупированной территории исключительно по жилым домам.
"Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания", - отметил он.
Женщине было 29 лет. Она работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета.
"В Каменке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Прощения этому преступлению нет и не будет", - добавил он.
Добавим
В случае ухудшения ситуации на фронте обязательная эвакуация может пройти в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.