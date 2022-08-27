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Запорожская ОВА: оккупанты обстреляли Каменку, известно о пяти погибших, из них двое детей

Киев • УНН

 • 215446 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Каменке в Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Запорожская ОВА: оккупанты обстреляли Каменку, известно о пяти погибших, из них двое детей

Детали

Во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района российские оккупанты унесли жизни Анастасии Боровик и двоих ее детей, 8 и 2 лет. В общей сложности известно о 5 погибших.

Местные свидетельствуют, что под завалами могут также находиться люди.

Старух отмечает, что все 6 выстрелов были произведены врагом с оккупированной территории исключительно по жилым домам.

"Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания", - отметил он.

Женщине было 29 лет. Она работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета.

"В Каменке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Прощения этому преступлению нет и не будет", - добавил он.

Добавим

В случае ухудшения ситуации на фронте обязательная эвакуация может пройти в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

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