Запорожская ОВА: оккупанты обстреляли Каменку, известно о пяти погибших, из них двое детей

Детали

Во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района российские оккупанты унесли жизни Анастасии Боровик и двоих ее детей, 8 и 2 лет. В общей сложности известно о 5 погибших.

Местные свидетельствуют, что под завалами могут также находиться люди.

Старух отмечает, что все 6 выстрелов были произведены врагом с оккупированной территории исключительно по жилым домам.

"Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания", - отметил он.

Женщине было 29 лет. Она работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета.

"В Каменке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Прощения этому преступлению нет и не будет", - добавил он.

Добавим

В случае ухудшения ситуации на фронте обязательная эвакуация может пройти в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.