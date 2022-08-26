У Запорізькій області під час ворожих обстрілів загинула жінка з двома дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Запорізькій області під час ворожого обстрілу загинула жінка з двома маленькими синами. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Обласного методичного центру культури і мистецтв Запорізької обласної ради у Facebook, передає УНН.
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"Прийшло велике горе в нашу родину працівників культури Запорізького краю! Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега - завідуюча культурно масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського райну Анастасія Боровик. Загинула! З двома маленькими синочками", - йдеться в повідомленні.
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