У Запорізькій області під час ворожих обстрілів загинула жінка з двома дітьми

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"Прийшло велике горе в нашу родину працівників культури Запорізького краю! Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега - завідуюча культурно масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського райну Анастасія Боровик. Загинула! З двома маленькими синочками", - йдеться в повідомленні.

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