В Запорожской области во время вражеских обстрелов погибла женщина с двумя детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Запорожской области во время вражеских обстрелов погибла женщина с двумя маленькими сыновьями. Об этом говорится в сообщении на странице Областного методического центра культуры и искусств Запорожского областного совета в Facebook, передает УНН.
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"Пришло большое горе в нашу семью работников культуры Запорожского края! Сегодня во время обстрела погибла наша коллега - заведующая культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета Пологовского райна Анастасия Боровик. Погибла! С двумя маленькими сынишками", – говорится в сообщении.
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