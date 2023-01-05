Окупанти завдали удару по пожежній частині у Херсоні

Цитата

"Чи можна уявити, що в цивілізованому світі будуть знищувати пожежні підрозділи? Чи можна уявити, що люди, які рятують життя, можуть бути загрозою? Херсон. Ворог завдав удару по нашій пожежній частині. Попередньо без постраждалих», - сказав Крук.

Доповнення

Російські окупанти 5 січня вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинув 20-річний чоловік.



Ворог 41 раз обстріляв територію Херсонської області протягом доби 4 січня.



