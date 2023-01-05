Окупанти завдали удару по пожежній частині у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Херсоні російські окупанти завдали удару по пожежній частині. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, передає УНН.
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"Чи можна уявити, що в цивілізованому світі будуть знищувати пожежні підрозділи? Чи можна уявити, що люди, які рятують життя, можуть бути загрозою? Херсон. Ворог завдав удару по нашій пожежній частині. Попередньо без постраждалих», - сказав Крук.
Доповнення
Російські окупанти 5 січня вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинув 20-річний чоловік.
Ворог 41 раз обстріляв територію Херсонської області протягом доби 4 січня.