Оккупанты нанесли удар по пожарной части в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Херсоне российские оккупанты нанесли удар по пожарной части. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, передает УНН.
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"Можно представить, что в цивилизованном мире будут уничтожать пожарные подразделения? Можно ли представить, что люди, спасающие жизнь, могут быть угрозой? Херсон. Враг нанес удар по нашей пожарной части. Предварительно без пострадавших», - сказал Крук.
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Российские оккупанты 5 января ударили по центру Херсона, в результате чего погиб 20-летний мужчина.
Враг 41 раз обстрелял территорию Херсонской области в течение суток 4 января.