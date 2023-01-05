Оккупанты нанесли удар по пожарной части в Херсоне

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"Можно представить, что в цивилизованном мире будут уничтожать пожарные подразделения? Можно ли представить, что люди, спасающие жизнь, могут быть угрозой? Херсон. Враг нанес удар по нашей пожарной части. Предварительно без пострадавших», - сказал Крук.

Дополнение

Российские оккупанты 5 января ударили по центру Херсона, в результате чего погиб 20-летний мужчина.



Враг 41 раз обстрелял территорию Херсонской области в течение суток 4 января.



